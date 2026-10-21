Del Genio: "Fenomeni dicevano McTominay-De Bruyne non potessero giocare insieme"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 della vittoria del Napoli in Champions League: "C'è un conferma secondo molti, De Bruyne e McTominay non possono giocare insieme. L'ho sentito dire da certi fenomeni...scherzi a parte, parlando della partita, devo dire che per me i segnali sono tutti positivi. Siamo entrati nella dimensione del calcio europeo ad alti livelli dove si segna tanto. Si segna ovunque e te la giochi a viso aperto anche quando le energie sono finite. Il Napoli merita 8 pur essendo calato nel secondo tempo.

Il primo tempo è stato spettacolare, ha dominato, è stato solo un po' impreciso. Nella ripresa mi è piaciuto che nella sofferenza non è mancato coraggio e non si è schiacciato troppo. Dopo il 2-2 c'è stata una bella reazione. Tutte note positive, devo dire. Speriamo che questa vittoria porti anche mentalità alla squadra".