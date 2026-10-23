Del Genio: "Senza identità alterni grandi prove ad altre in cui fatichi a uscire"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione per commentare il momento del Napoli alla vigilia del big match con la Roma e dopo il 4-3 al Bodo/Glimt in Champions League. Al centro dell’analisi le scelte di Allegri e le condizioni di una squadra che ha ritrovato punti e fiducia.

"Ragionando sul 4-3-3, sulla formazione dei terzetti in mezzo al campo, quando hai De Bruyne e McTominay che sono diversi, per Lobotka e Gilmour la funzione può essere uguale, sono quelli che possono iniziare l'azione e possono anche proteggere le spalle a un'interpretazione atipica del ruolo di play di KDB che non è statico ma che molte volte va venti metri più avanti.

Napoli non ha fisionomia? Non è che possiamo dire molte cose su questo. Effettivamente l'identità non c'è ancora e quando manca c'è questo rischio, ovvero alterni una grande partita ad altre in cui gli avversari ti mettono in difficoltà perché tu non hai base solida e hai difficoltà ad uscire".