Del Genio esalta De Bruyne: "Fuoriclasse! Gli altri devono solo muoversi negli spazi..."

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 della vittoria del Napoli in Champions League: "De Bruyne è un fuoriclasse, è un giocatore di un'altra categoria, l'importante è che la squadra corra bene attorno a lui. Se gli altri si muovono correttamente, lui la palla la mette sempre bene. I compagni devono buttarsi sempre negli spazi. E KDB va bene sia da play che da trequartista. Lui è il miglior passatore in Europa degli ultimi 10-15 anni.

Dobbiamo capire sempre livello e avversario. Io non muovo critiche al Napoli, so anche che sarebbe bello pressare per 90 minuti, ma il Bodo è forte, ha fatto i quarti, ha battuto l'Inter un anno fa e dunque il livello era altissimo. Quindi dico grande Napoli. A volte sono stato feroce ma ora no, solo elogi".