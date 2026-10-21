Del Genio: “Meritata! Bodo super-organizzato, ma il Napoli ha qualità superiori!”

"Il calcio va nella direzione dei 4-3 e noi dobbiamo andarci, non possiamo mica andare dietro gli 1-0. Si deve cercare come tutti il gol in più degli avversari, pressando e portando più uomini in area, cose che non sono successe finora, col Bodo lo abbiamo visto nel primo tempo, una squadra super-organizzata, ha battuto il Borussia e fa un calcio super evoluto". Questo il commento di Paolo Del Genio, giornalista, sulla pagina di Napolità dopo la vittoria degli azzurri in Champions contro il Bodo/Glimt.

"Ci sta faticare, la sorpresa siamo noi forse perché non abbiamo ancora un’identità, loro invece si. Non fanno blocco basso, come detto anche prima della partita, si tratta solo di informarsi, se la sono giocata e non si sposteranno di niente, il Napoli a parità di intensità ha qualità tecniche superiori. Noi più di folate, a tratti organizzazione, ma loro sono più squadra. E’ vero che sono un po’ episodi il terzo ed il quarto, ma c’era stato un palo. Nel primo tempo però meritavamo più di loro. Vittoria meritata, quindi continuiamo così. Ed avete visto McTominay-De Bruyne, l’uno valorizza l’altro e viceversa”.

