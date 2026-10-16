Del Genio: "Perché chi intervista Allegri non fa mai domande di campo e tattica?"

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Del Genio a Canale 8 sul momento del Napoli: alla vigilia di Venezia, tra le difficoltà europee e le scelte di Allegri

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione per commentare il momento del Napoli, alla vigilia della trasferta di Venezia e dopo la batosta di Villarreal in Champions League. Al centro dell’analisi le difficoltà degli azzurri e le scelte di Allegri.

"Non ho ancora intervistato Allegri e in conferenza non si può fare granché, ma almeno io spero che chi riesce a intervistarlo, anche i famosi talent, possa fare domande di aspetto tattico. Domande di campo. Si va sempre sul polemico. Si va spesso sull'aspetto psicologico ma io vado sulle dinamiche di campo. Allegri ricordate che disse che quando finisce le sostituzioni si toglie la giacca? Lui così la pensa.

Ora c'è una sorta di conflitto che deve risolvere Allegri altrimenti facciamo un campionato con due passi avanti e due indietro. Noi abbiamo bisogno di continuità e del filotto per recuperare i punti. Non possiamo sempre sperare nella giocata. Con la nostra identità dobbiamo andarci a prendere dei rischi. Io volevo perdere in Champions ma non così. Quel secondo posto non si può proporre".