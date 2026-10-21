Giovane in mixed: “Non è un problema tattico o psicologico! Magari vinciamo anche con la Roma. Triste per il gol tolto"

Giovane dopo Napoli-Bodø/Glimt: la fiducia ritrovata, il gol annullato, le difficoltà della squadra e la sfida alla Roma.

Al termine della gara di Champions League vinta 4-3 contro il Bodo/Glimt, l'attaccante del Napoli Giovane è intervenuto in mixed-zone: "Ovviamente Siamo felici per la vittoria, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra con qualità tecniche, in Champions dovevamo dare tutto quello che avevamo. Questa vittoria ci aiuta ad avere fiducia, a seguire i nostri obiettivi.

Come mai andate un po' a corrente alternata, problema tattico o psicologico? Non è questione tattica o psicologica, il calcio è così. Non abbiamo vinto due partite di fila e adesso è cambiato tutto. Può essere che sabato vinciamo un'altra partita. Il calcio è così, non c’è tempo per lamentarsi. Ma è importante uscire con i tre punti in classifica. Nel calcio non c'è tempo. Siamo felici di aver ottenuto i tre punti.

Ti hanno tolto il gol. "Sono un po’ triste ma era importante aiutare la squadra ad uscire con tre punti in classifica alla mia seconda partita di Champions. Nel calcio c'è tantissimo tempo ancora, magari Dio mi darà un gol la prossima volta".

Quanto era importante in vista della Roma? "Era importante vincere, ora sabato c’è una partita difficile contro la Roma. Questa gara di oggi ci dà fiducia in vista di sabato. Ora bisogna lavorare in silenzio e basta.

Vittoria di squadra? "Non è solo oggi, che abbiamo giocato così, siamo una squadara. Lo siamo prima di iniziare la stagione. Sono felice per McTominay e Politano, per chi ha aiutato in difesa, per il portiere, per tutti. Quando si vince, si vince tutti insieme, quando si perde, si perte tutti. Quindi oggi siamo felici di aver vinto".