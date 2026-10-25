Pastore: "Allegri mai così nervoso per motivi di campo! Non riconosce la sua fase difensiva"

Giuseppe Pastore analizza il nervosismo di Allegri dopo Napoli-Roma e le difficoltà difensive di una squadra incapace di gestire il vantaggio

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto dagli studi di DAZN nel post-partita di Napoli-Roma, ha commentato il nervosismo mostrato da Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 3-3. Secondo Pastore, il tecnico azzurro starebbe vivendo con particolare amarezza le difficoltà difensive della propria squadra, soprattutto per l'incapacità di gestire le situazioni di vantaggio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Pastore: "Allegri non riconosce più la sua fase difensiva, è amareggiato e nervoso"

"Allegri ha detto che in 25 anni non era mai stato così poco lucido per analizzare la partita. Non lo ricordo così nervoso per motivi di campo. Lo era stato per questioni societarie, come nelle frizioni con Giuntoli, oppure per gli arbitri, come tutti. Ma per motivi legati alla squadra non lo ricordo. È amareggiato, triste, nervoso per la fase difensiva, per l'incapacità di tenere un vantaggio. Non riconosce la sua fase difensiva: lui ha fondato tutto sulla solidità ed è brutto rendersi conto...", le parole di Giuseppe Pastore.