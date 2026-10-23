Hojlund non segna nel Napoli? Allegri minimizza: “Importante segni la squadra”

Massimiliano Allegri difende Hojlund nonostante il digiuno e spende parole importanti anche per Lucca. Il tecnico soddisfatto della crescita di Giovane.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico azzurro si è soffermato sul momento di Rasmus Hojlund, che non trova il gol da sette partite: "Lui è andato in nazionale, aveva fatto 2 gol in 4-5 partite, in nazionale ha fatto gol, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno".

Allegri: "Giovane sta facendo bene, Lucca va sostenuto"

Per Allegri, però, il rendimento collettivo resta più importante dei numeri del singolo attaccante: "Poi l'importante è che la squadra segni, poi se Hojlund fa meno gol e la squadra vince non è che siamo arrabbiati...". Il tecnico ha quindi allargato il discorso alle altre soluzioni offensive a sua disposizione, soffermandosi su Giovane e Lorenzo Lucca: "Giovane sta facendo bene, Lucca è un giocatore che ha delle qualità, del Napoli, va sostenuto ed aiutato, il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo"