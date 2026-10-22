Jeda: “Allegri non è un difensivista, ve lo garantisco! Il problema del Napoli è un altro”

Jeda difende Allegri, analizza i problemi difensivi del Napoli ed esalta McTominay e De Bruyne.

Il Napoli ritrova la vittoria in Champions League contro il Bodo/Glimt, ma per Jeda, ex attaccante del Cagliari allenato da Massimiliano Allegri, ci sono ancora diversi aspetti da migliorare. Intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra", l'ex calciatore ha difeso il tecnico azzurro dalle critiche, individuando nella scarsa aggressività dei singoli il principale problema della fase difensiva. Jeda ha inoltre sottolineato l'importanza di McTominay e De Bruyne negli equilibri della squadra, esprimendo fiducia anche nei margini di crescita di Noa Lang.

“Ho visto il Napoli ieri nella gara di Champions. È cambiato negli interpreti, ma ha ancora bisogno di cure e di migliorare la fase difensiva perché concede troppo. Poi, alla prima occasione, viene punito. La qualità del palleggio ieri mi è piaciuta, perché quando hai interpreti bravi è tutto più semplice. Il Napoli è stato quasi sempre schierato, non ha mai preso un'imbarcata, quindi il problema non è Allegri. I primi due gol, se ci fate caso, sono due errori degli interpreti: la difesa era schierata, quindi si tratta di poca lucidità e cattiveria dei calciatori. Allegri non è un difensivista, ve lo posso garantire. È una questione di lavorare di reparto, saper abbassare la squadra e soffrire. Questa sì che è una sua qualità, perché le sue squadre sanno soffrire”.

Jeda sui problemi difensivi del Napoli e sull'importanza di McTominay e De Bruyne

“C'è però poca aggressività nella fase difensiva quando gli altri hanno il pallone ed è questo che va migliorato e corretto. Quando gli avversari hanno la palla e sono nell'area di rigore bisogna difendere con veemenza. È la maniera di interpretare la fase difensiva che va migliorata, perché non si può andare sempre in vantaggio e subire gol come quelli. Non c'è un problema di tenuta difensiva, il Napoli non prende imbarcate. Il Napoli, poi, quando c'è McTominay è un altro Napoli, sposta tantissimo. In uno spogliatoio ci sono leader e giocatori di grande qualità, e questi trasmettono sicurezza a tutta la squadra. Ieri, ad esempio, ho visto un Napoli più sicuro e sono certo che Lang può migliorare. E poi, quando De Bruyne prende in mano la squadra, si vede. Ci saranno i momenti negativi, ma se la squadra è compatta, senza andare a trovare alibi, ne verrà fuori, perché essere compatti è ciò che ti farà uscire da un momento nero. Il Napoli deve imparare a vincere anche nelle difficoltà. Ci sono gare in cui puoi giocare male, ma devi vincere per dare continuità, perché è di questo che ha bisogno il Napoli. Ci sono vittorie che vanno ottenute con il bel gioco e altre perché lo vuoi. Il Napoli ora deve lavorare di sostanza e sostanza vuol dire risultato”.