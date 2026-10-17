Di Lorenzo a Sky: “Non è questo il nostro livello! Ko come a Bologna? Ogni anno è unico"

Di Lorenzo analizza il ko del Napoli a Venezia: la mancanza di continuità, le difficoltà di gioco e il paragone con Bologna.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Venezia, analizzando il momento difficile degli azzurri. Il difensore ha sottolineato come la squadra stia pagando soprattutto la mancanza di continuità, anche all'interno delle singole partite, invitando il gruppo a reagire immediatamente: “È un momento non positivo a livello di risultati, le prestazioni le stiamo facendo ma ci manca continuità nella partita stessa. Dobbiamo fare qualcosa in più, in questo mese si gioca tanto ed il tempo per lavorare è poco. Ora tra tre giorni possiamo rifarci. Il gruppo è unito e rammaricato, la delusione va trasformata in voglia di lavorare, di affrontare le partite con entusiasmo. Sappiamo di dover fare di più, non è questo il livello che possiamo esibire in queste partite”.

Di Lorenzo dopo Venezia-Napoli: “Non penso al Bologna dello scorso anno”. Poi l'analisi delle difficoltà di gioco

Interrogato sulle possibili analogie con la sconfitta contro il Bologna della passata stagione, Di Lorenzo ha preferito concentrarsi sul presente, ribadendo la fiducia nella squadra e nella possibilità di superare questo periodo negativo: “Ogni anno è unico, non penso allo scorso anno. È un momento di difficoltà ma sono convinto ne usciremo assieme, sono convinto perché vedo come lavora la squadra, vedo delusione nel gruppo perché ci teniamo a far bene, dobbiamo volerlo tutti già dalla prossima partita. Dobbiamo fare qualcosa in più per fare punti”.

Il capitano ha infine analizzato le difficoltà incontrate al Penzo, evidenziando la scarsa fluidità della manovra e l'incapacità di aggredire il Venezia fin dai primi minuti: “La nostra partita volevamo farla da subito, partire forte e cercare di aggredire: oggi non ci siamo riusciti e non so se è merito del Venezia, abbiamo trovato difficoltà, siamo stati meno fluidi, la palla scorreva poco velocemente ma tra due giorni si rigioca e dobbiamo fare di più”.