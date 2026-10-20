Marolda: "ADL, non esonerare Allegri! Ma quanti ne caccerebbe adesso?"

"A De Laurentiis direi, fai bene a non esonerare Allegri, non pensarci proprio. Ma se potesse esonerare qualcuno, quanti ne caccerebbe? Ma parlo di tutti, anche dei giocatori". Lo ha detto il giornalista Francesco Marolda a Televomero: "I nomi sono quelli su cui avrebbe dovuto ragionare a inizo stagione. Si può mai prendere un allenatore e nascondere dietro il nome di un tecnico tutti i problemi di una squadra ormai vecchia che non riesce più a correre?".