McTominay e KDB brillano, Del Genio ironizza: “Avevate ragione, non possono giocare insieme”

Le prestazioni di Scott McTominay e Kevin De Bruyne in Napoli-Bodo/Glimt rilanciano il dibattito sulla loro convivenza in campo.

Il campo smentisce i teorici dell’incompatibilità. Scott McTominay e Kevin De Bruyne brillano in Napoli-Bodo/Glimt e Paolo Del Genio ne approfitta per lanciare una stoccata ironica a chi sosteneva che i due centrocampisti non potessero giocare insieme. Intervenuto sul proprio canale YouTube Napolità dopo la sfida contro il Bodo/Glimt, il giornalista ha ribaltato quella convinzione, spiegando perché le caratteristiche dei due possano esaltarsi a vicenda.

Del Genio difende la convivenza tra McTominay e De Bruyne

Il giornalista ha esordito con una battuta ironica, prima di entrare nel merito della questione: “Dopo Napoli-Bodo ho una certezza: De Bruyne e McTominay non possono giocare insieme. È stato confermato. Io ci sono arrivato tardi rispetto ad altri che ci sono arrivati da tanto tempo. Hanno confermato con gran convinzione che il problema del Napoli è che entrambi non possono giocare insieme (ride, ndr). Seriamente parlando, hanno caratteristiche che si completano: la capacità di attaccare l’area di rigore di McTominay esalta le qualità e le caratteristiche di De Bruyne e De Bruyne esalta quelle di McTominay”.