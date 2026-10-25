Montervino perplesso: "6 gol subiti con De Bruyne davanti la difesa. Non c'è equilibrio!"

Francesco Montervino fa notare: sei gol subiti dal Napoli nelle ultime due gare e i rischi legati all'impiego di De Bruyne davanti alla difesa

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Quando Gioca il Napoli, soffermandosi sulle difficoltà difensive della squadra di Massimiliano Allegri. Montervino ha analizzato in particolare l'impiego di Kevin De Bruyne davanti alla difesa e il rendimento individuale dei difensori azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Montervino: "De Bruyne davanti alla difesa porta disequilibrio, Allegri ha bisogno di giocatori forti"

"Allegri con le sue parole vuole sottolineare un fatto: 'Io cerco di fare anche un calcio più propositivo, ma poi prendiamo gol'. Nelle ultime due partite il Napoli ha subito sei gol, tra Bodo e Roma. E in entrambe ha giocato De Bruyne davanti alla difesa, dove noi chiaramente lo stiamo osannando, giustamente, per quello che sta facendo. Ma è chiaro che un giocatore di quel calibro, messo in quella posizione di campo, ti porta disequilibrio. Non per una sua mancanza, perché il giocatore sta facendo fin troppo. E io credo in un dato molto importante: il valore dei difensori del Napoli quest'anno non è straordinario. Quando i giocatori devono intervenire individualmente, raggiungono la sufficienza. E Allegri ha bisogno di giocatori forti, forti", le parole di Francesco Montervino.