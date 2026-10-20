Napoli-Bodo, Auriemma: “Non mi ha convinto! Troppo rinunciatario in alcuni momenti”

Raffaele Auriemma analizza la vittoria del Napoli: De Bruyne decisivo, McTominay ritrovato e fragilità difensive.

La vittoria per 4-3 del Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions League non cancella tutti i dubbi sulla squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso alcune perplessità sulla prestazione degli azzurri, nonostante il successo e i segnali positivi arrivati da Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Secondo Auriemma, il Napoli deve ancora trovare una propria identità e una maggiore convinzione nei propri mezzi per dare continuità ai risultati.

Auriemma sul Napoli: “De Bruyne ha ispirato, McTominay ritrovato, ma ci sono tanti lati oscuri”

“Il Napoli non mi ha convinto molto, De Bruyne ha ispirato, ha ritrovato McTominay, ma deve trovare un'identità. La squadra deve trovare una convinzione che finora non ha dimostrato, perché c'è qualità, talento. Si continui con questo modulo per risalire la china anche in campionato. Hai subito 3 gol che comunque incidono nel cammino. Il Napoli è forte, ma rallenta troppo e rinuncia in alcuni momenti. La vittoria era importante, ma ci sono tanti lati oscuri”.