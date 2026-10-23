Il Napoli non ha la sua impronta? Allegri parla di condizione: “Ecco il punto sui singoli”

Allegri fa il punto sulle condizioni del Napoli: da McTominay ad Anguissa fino a Vergara e Badiashile, diversi azzurri devono ancora ritrovare la forma.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, soffermandosi sulla ricerca dell'equilibrio e sulle condizioni della squadra: "Il modo più semplice di rispondere sarebbe: ho cambiato modo, abbandono la difesa ed andiamo tutti all'attacco, ma serve equilibrio. Ce la portiamo dietro dall'inizio. L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori, abbiamo McTominay dopo due mesi fuori, nonostante i due gol è ancora indietro".

Allegri: "Anguissa non è una macchina che accendi e riparti"

Il tecnico ha proseguito facendo il punto su Anguissa, Vergara e Badiashile: "Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto, l'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è che come una macchina che accendi e riparti, bisogna essere bravi e fortunati di allenarli giocandoli ma facendo i risultati. Anche Vergara oggi valuteremo se lo porteremo in panchina, Badiashile dopo 3 gare di fila l'ho lasciato recuperare, tutti stanno rientrando in una buona condizione e qualcuno avrebbe bisogno di recuperare non tanto fisicamente ma mentalmente".