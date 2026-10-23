Il Napoli cosa deve migliorare? Allegri insiste: “Quando difendiamo nella nostra metà campo…”

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro la Roma: il tecnico del Napoli chiede maggiore solidità difensiva e continuità di risultati.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico azzurro ha sottolineato l'importanza della gara: "Vale tanto, è una gara importante, è sempre un Napoli-Roma, la Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica, quindi sarà complicato e difficile. Ma è importante perché dopo 3 partite con due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia e sarebbe bello riprendere il cammino in campionato". Allegri ha poi individuato l'aspetto da correggere: "Dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie, qual è? Quando siamo non in possesso, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare e poi serve continuità tramite i risultati e solo con una serie ti riagganci".

Allegri: "Nella nostra metà campo dobbiamo dare l'impressione di essere più forti"

Il tecnico ha spiegato quale progresso si aspetta contro la Roma: "La cosa principale è che quando non siamo in possesso, soprattutto quando siamo nella nostra metà campo, lì bisogna dare l'impressione di essere più forti. Poi i progressi vanno fatti con i risultati, si può parlare di buone partite, ma alla fine come dico sempre il risultato condiziona il giudizio". Allegri ha quindi concluso: "A Venezia non abbiamo rischiato niente ed abbiamo perso, il calcio è questo, lavoriamo e miglioriamo, avendo chiaro che l'obiettivo è il risultato. Non possiamo fare ogni domenica le stesse cose, gli avversari a volte te le fanno fare ed altre no, quindi la gestione è fondamentale, ma l'obiettivo principale è il risultato e così è più facile arrivarci".