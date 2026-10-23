Napoli-Roma, Bonanni: "Vale tutto per gli azzurri, le certezze sono già poche"

Massimo Bonanni analizza il peso di Napoli-Roma sulla crisi azzurra e commenta le difficoltà dell'Inter e le espulsioni di Bastoni e Maignan

L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'importanza della prossima sfida tra Napoli e Roma, sottolineando le possibili conseguenze di un altro risultato negativo per la squadra di Massimiliano Allegri. Nel corso dell'intervista si è soffermato anche sul rendimento dell'Inter in Champions League e sulle recenti espulsioni di Alessandro Bastoni e Mike Maignan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli-Roma quanto peserà per le due squadre?

"Credo fortemente che questa partita valga tutto per il Napoli. Se dovessero steccare questa partita sarebbe un colpo durissimo per l'ambiente, per la squadra e per l'allenatore. Farebbe cadere certezze ad un Napoli che ne ha già poche. Inciderebbe tantissimo a livello strutturale".

L'Inter intanto in Champions vince, ma continua a non convincere appieno. È un problema di presunzione?

"Non credo che ci sia presunzione. L'Inter semplicemente in Europa ha la pressione di dover dimostrare di far parte delle sette-otto squadre più forti in Europa. In Italia la distanza con la Roma si è un po' assottigliata per meriti dei giallorossi, ma la squadra di Chivu rimane la più forte. In Europa invece deve dimostrare di saper vincere, ma vincere non è mai facile".

Come commenti i cartellini rossi presi da Bastoni e Maignan rispettivamente contro lo Shakhtar Donetsk e contro il Bournemouth?

"Sono state due ingenuità. Non è la prima volta che Bastoni viene espulso e non so se lo posso considerare un leader. Sicuramente è un giocatore forte, che però spesso e volentieri non finisce le partite, mostrando atteggiamenti che mettono in difficoltà la squadra. Ribadisco che è uno dei difensori più forti italiani, ma deve impegnarsi e migliorare da questo punto di vista. Su Maignan invece c'è poco da dire, la manata gliel'ha data".