Napoli-Roma, Palmeri: “Allegri le grandi partite se le gioca sempre bene. Il problema sono le altre…”

Napoli-Roma termina 3-3 al Maradona dopo una sfida ricca di emozioni. Tancredi Palmeri elogia la prestazione degli azzurri.

Due volte in vantaggio di due gol e due volte raggiunto: il Napoli non va oltre il 3-3 contro la Roma al Maradona e spreca una grande occasione. La squadra di Massimiliano Allegri passa con la rovesciata di Anguissa e il gol di McTominay, ma si abbassa troppo nella ripresa e subisce la rimonta giallorossa. La doppietta dello scozzese sembra decisiva, ma al 90' Balerdi firma il pareggio definitivo.

Palmeri: “Allegri le grandi partite se le gioca sempre bene”

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato la sfida sui propri canali social, sottolineando la qualità della prestazione del Napoli e la capacità della Roma di reagire alle difficoltà: “Partita meravigliosa. Incredibilmente il Napoli regala un Napoli-Roma che comandava con merito, nel gioco ancor prima che nel doppio vantaggio. La Roma dimostra di nuovo uno spirito speciale, e di essere sempre pericolosa a differenza degli altri. Finisce 7 occasioni per parte. I pareggi ottenuti in condizioni avverse contro Como e Napoli dimostrano che la Roma non è l’anti-Inter, ma forse proprio la favorita per lo scudetto. Comunque Allegri le grandi partite se le gioca sempre bene. Il problema sono le altre”.