Orlando durissimo: "Ad Allegri non importa dell'esonero! Se torna ai cavalli è contento..."

Massimo Orlando critica in maniera dura la posizione di Allegri dopo il ko del Napoli col Venezia e commenta il futuro del tecnico azzurro

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato il momento difficile del Napoli e della Juventus, soffermandosi sulle scelte di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Juventus è in crisi dopo la sconfitta contro la Lazio. Che momento è?

"La verità è che la Juventus avrebbe l'obbligo di vincere, ma non ha i campioni che permetterebbero di dare continuità nei risultati. È finito un ciclo storico e ora si sta sbagliando con gli acquisti e con gli allenatori. Poi le parole dette da Bremer sono pericolose, perché praticamente ha affermato che alcuni compagni non hanno personalità. Alla Juventus invece devi essere quello che fa la partita e non quello che subisce l'avversario. La verità è che al momento i bianconeri sono una squadra normale".

Conte potrebbe tornare in panchina in un contesto simile?

"Conoscendo Antonio credo che farebbe una cosa del genere solo per la Juventus, anche se a patto che ci siano delle garanzie per il futuro. Io Spalletti lo considero un grande allenatore, però mettere Celik a piede invertito e non inserire Zhegrova dall'inizio sono scelte che mi fanno pensare che il tecnico sia in confusione. Conte di certo porterebbe quella grinta e quell'entusiasmo che coinvolgerebbe anche un tifo molto abbattuto come quello juventino".

Nel frattempo anche il Napoli continua a perdere. Allegri è in difficoltà?

"Era normale che con Nicola in panchina la partita sarebbe stata più complicata. Il fatto però è che Allegri ha messo in campo una formazione sbagliata, per quanto il Napoli sia stato anche sfortunato, perché Stankovic ha parato il rigore e ha fatto una decina di miracoli. Non avrei però rinunciato ad alcuni giocatori e schierato Giovane e Lucca. Nove punti di distacco dal primo posto per il Napoli sono inaccettabili".

Allegri e Spalletti sono in crisi con Napoli e Juventus. Chi rischia di più?

"Secondo me sta peggio Spalletti, perché conoscendo Allegri non credo gli interessi più di tanto di essere mandato via. Il suo primo pensiero quando è arrivato a Napoli è stato di firmare il contratto e del campo gli interessa poco. Se torna ad occuparsi dei suoi cavalli è contentissimo".