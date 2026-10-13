Sosa: “4 sconfitte, una sola vittoria giocando bene. Il bilancio è molto negativo!”

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Pampa Sosa critica il Napoli dopo il Villarreal: bilancio negativo, poca reazione e responsabilità di Allegri.

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per commentare la sconfitta degli azzurri contro il Villarreal in Champions League. L'argentino ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando come l'errore di Politano abbia cambiato l'andamento della partita senza che il Napoli riuscisse successivamente a reagire: “La partita è chiara, cambia dopo l'errore di Politano, poi però non hai reazione. Il bilancio è molto negativo”.

Pampa Sosa critica il Napoli e Allegri

L'ex centravanti azzurro ha poi allargato la sua analisi all'intero avvio di stagione, evidenziando il numero delle sconfitte e le difficoltà mostrate sul piano del gioco. Nel mirino anche Allegri, chiamato a trovare soluzioni ai problemi difensivi della squadra: “Quattro ko su otto, ma se vediamo il gioco hai battuto solo il Frosinone giocando bene. Se mi chiedete un bilancio dopo otto partite è negativo, ma non è presto, sono sufficienti per me per dire che non ci siamo. Poi in Champions non siamo attrezzati come Paese. Allegri poi dice che si subisce troppo dall'inizio della stagione, ma lui è l'allenatore e potrebbe mettere mano”.