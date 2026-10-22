Pavarese: "C'è stata una notizia ancora più positiva della vittoria contro il Bodo"

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto per commentare il momento degli azzurri alla vigilia del big match con la Roma e dopo il 4-3 al Bodo/Glimt in Champions League. Al centro dell’analisi le scelte di Allegri e la ritrovata fiducia di una squadra reduce da giorni complicati.

“Il recupero di giocatori come Mc Tominay e Anguissa sono le notizie più positive, al di là della prestazione dei singoli con il Bodo, e mi riferisco in particolare a quella di De Bruyne. Allegri è stato bravo a tenere la squadra lontano dalle polemiche e l’abbiamo visto dall’approccio con cui il gruppo ha affrontato i norvegesi. Certo, bisogna lavorare sulle amnesie in fase difensiva di cui soffre fin dall’inizio della stagione.

Sabato sarà una partita a scacchi, tra due squadre molto forti, la Roma sta giocando un buon calcio ma è troppo importante per il Napoli, una gara da vincere a tutti i costi”.