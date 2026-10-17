Pedullà: “Il problema è Allegri! Anticalcio, encefalogramma piatto e tunnel sempre più buio”

Alfredo Pedullà attacca Allegri dopo il ko col Venezia: formazione assurda, Lucca bocciato e nessuna idea di gioco.

Durissimo attacco del giornalista Alfredo Pedullà nei confronti di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta del Napoli contro il Venezia. Attraverso il proprio canale YouTube, l'esperto di mercato ha criticato le scelte iniziali del tecnico, bocciando l'impiego di Lorenzo Lucca e parlando apertamente di “anticalcio”. Un giudizio che va oltre la singola partita e coinvolge gli ultimi anni della carriera dell'allenatore.

Pedullà contro Allegri: “Il problema del Napoli è lui, scelte di formazione assurde”

“Il primo tempo è da censurare tutto. Le scelte di formazione sono state assurde. Con tutto il rispetto che ho per Lucca, io avrei giocato con un trequartista come prima punta, perché Lucca oggi è fuori dai giochi: regali un calciatore, regali un attaccante. Il Napoli oggi è un problema e il problema del Napoli oggi è Allegri, che non trasmette. Quelli che sono abituati a difenderlo, quelli che gli perdonano tutto, dovrebbero soltanto sintetizzare quello che sta accadendo ormai da cinque anni a questa parte. Questo è il quinto anno che funziona così e, se c'è un minimo di onestà intellettuale, bisogna andare dentro un concetto.”

Pedullà: “Le partite preparate da Allegri sono un'avventura, le sue squadre non interpretano il calcio”

“Le partite preparate da Allegri sono un'avventura. I tre anni di Juventus hanno prodotto una Coppa Italia, sempre con questo modo abbastanza improvvisato di vedere le cose. Bisognerebbe fare un'analisi che oggi è anche abbastanza impietosa ed è la sintesi di cinque anni. Le squadre di Allegri il calcio non riescono a interpretarlo. Sarà il fatto che lui è restio a voler cambiare. Questa è una squadra che regala i primi tempi. Oppure, se va in vantaggio nel primo tempo e gioca venti minuti decenti, si addormenta.”

Napoli, l'accusa di Pedullà: “Anticalcio e ritmo da campionato parrocchiale”

“Non ha dato un'idea vera di gioco, anzi ha dato l'anticalcio, che è una caratteristica purtroppo di casa Allegri degli ultimi anni. Io non ricordo un tiro in porta nel primo tempo, c'era un ritmo da campionato parrocchiale. Il Napoli ha creato solo quando qualcuno l'ha svegliato, ma quando dovevi essere sveglio, dormivi! Quando dovevi presentare un piano gara, non c'era. Quando dovevi presentare un calcio accettabile, non c'eri.”

Pedullà sul futuro di Allegri: “Non vedo spiragli, il tunnel è sempre più buio”

“Siamo all'encefalogramma piatto, a un'improvvisazione strisciante, a un modo di interpretare il calcio che io mi aspettavo. Ripeto, non devo attaccare Allegri. Io l'ho fatto quando dovevo farlo. Ma non vedo spiragli, non c'è luce, il tunnel è sempre più buio. Questo non è un modo di affrontare una stagione al comando di un club così prestigioso come il Napoli. Questa è una sequenza continua di quanto abbiamo visto negli ultimi quattro anni. Questo è il quinto. I buoi sono scappati dalla stalla e questa sconfitta resta in testa perché purtroppo è un telegramma, un fax, una e-mail di conferma dell'anticalcio che stiamo vedendo.”