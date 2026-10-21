Del Piero elogia il Napoli: “È stato ripreso più volte, ma ha sempre reagito”

Alessandro Del Piero analizza Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava: elogi alla reazione degli azzurri e alla crescita dei norvegesi.

Alessandro Del Piero, ospite degli studi di Sky Sport, ha analizzato le vittorie di Napoli e Roma nella terza giornata della League Phase di Champions League. Gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno superato 4-3 il Bodo/Glimt al termine di una partita ricca di emozioni, mentre i giallorossi di Gian Piero Gasperini si sono imposti per 4-0 contro lo Slovan Bratislava. L'ex capitano della Juventus ha sottolineato soprattutto la capacità di reazione del Napoli, riuscito a riportarsi avanti nel punteggio nonostante le difficoltà incontrate durante la sfida contro la formazione norvegese.

Del Piero sul Napoli e sul Bodo/Glimt: “Una risposta importante dagli azzurri”

Nel corso del suo intervento, l'ex capitano della Juventus ha evidenziato anche i meriti della Roma, prima di soffermarsi sulla prestazione del Napoli e sulle qualità degli avversari: “La Roma ha dato conferma del suo valore. Non ho mai condiviso il fatto che la gara col Real sia stata drammatica. Hanno dato risposte sia in campionato che in Champions League. Una risposta, invece, l'ha data il Napoli. È stato ripreso più volte, ma è sempre riuscito a tornare in attacco e a tornare avanti nel risultato. Il Bodo/Glimt è bravo non solo fisicamente, ma anche tecnicamente. Sono una bellissima realtà degli ultimi anni in Europa”.