Qual è il problema del Napoli? Allegri: "Non è tattico o di uomini. Vi spiego..."

Allegri analizza i problemi del Napoli e spiega perché il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro non è determinante

Il problema del Napoli non è tattico o di uomini. L'ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, analizzando le difficoltà della squadra azzurra, soffermandosi sulle differenze tra difesa a tre e a quattro, sulle rotazioni e sulla necessità di migliorare la gestione di alcuni momenti delle partite.

Allegri sul modulo: “Non è questione di difesa a tre o a quattro”

Interrogato sulle possibili modifiche tattiche, Allegri ha spiegato: "Se il problema fosse l'atteggiamento tattico o gli uomini... Io valuto la prestazione e dopo un primo tempo in cui non siamo stati brillanti, ma con due-tre situazioni per fare gol, nel secondo abbiamo fatto un discreto secondo tempo creando buone occasioni. Abbiamo nove gare in un mese, altre nove dopo la seconda sosta, non possiamo pensare o credere che debbano giocare sempre gli stessi undici, la rosa è di venti elementi e tutti possono giocare".

Il tecnico azzurro ha poi chiarito la differenza tra i due sistemi di gioco: "La differenza tra tre e quattro è solo l'esterno a destra. Se ci gioca Di Lorenzo è più un giocatore difensivo, se ci giocano Politano, Lang o Giovane sono più offensivi. Non è questione di tre o quattro, dobbiamo giocare una gara tecnicamente valida, la squadra ha grandi qualità tecniche e lo farà come nelle precedenti, ma manchiamo in alcuni momenti in cui subiamo dei gol, come a Venezia e Milano. Ci manca qualcosa in quei momenti".

Infine, Allegri si è soffermato sulla discontinuità di rendimento durante le partite: "Le partite durano 90 minuti, ci sono gli avversari, il Venezia ha corso molto, ha chiuso bene gli spazi, potevamo allungare di più con inserimenti da dietro, ma le partite durano 95 minuti e il risultato condiziona l'opinione. Poi possiamo migliorare, come potevamo fare meglio sul gol preso".