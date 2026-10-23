La riaggressione della Roma? Allegri col solito cavallo di battaglia: “Servirà grande tecnica”

Massimiliano Allegri aggiorna sulle condizioni di Rrahmani alla vigilia di Napoli-Roma e analizza le difficoltà della sfida contro la squadra di Gasperini.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma al Maradona. Il tecnico azzurro ha parlato delle caratteristiche della formazione di Gian Piero Gasperini e dell'importanza della qualità nel superare la pressione avversaria: "Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo uomo, ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti, se fai risultati, ma senza poi è un problema... Serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie".

Allegri sulle condizioni di Rrahmani

Allegri ha poi fatto il punto sulla difesa, soffermandosi in particolare sulle condizioni di Amir Rrahmani, già indicate come da monitorare nelle ultime ore: "Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene". Le condizioni del centrale kosovaro saranno dunque valutate in vista della gara contro la Roma, mentre il resto del reparto difensivo è regolarmente a disposizione.