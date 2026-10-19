Rimedio difende De Bruyne: “Passa da Guardiola ad Allegri che non ha avuto evoluzione!”
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"Con Allegri è complicato e nascono incomprensioni ma mi sorprende che il Napoli dopo allenatori con un gioco d’attacco poi scelga Allegri”.
Alberto Rimedio, intervenuto nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2, ha espresso forti perplessità sulla scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri: “De Bruyne è cresciuto con Guardiola può avere problemi poi a ritrovare Allegri che da anni diciamo che non ha intercettato l’evoluzione del calcio!
Il calcio negli ultimi 10 anni ha avuto un cambiamento rapido rispetto ai precedenti 20, proprio per Guardiola. Con Allegri è complicato e nascono incomprensioni ma mi sorprende che il Napoli dopo allenatori con un gioco d’attacco poi scelga Allegri”.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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