Rizzetta non si nasconde: "Vorrei il Napoli! Sarei onorato di raccogliere l'eredità di ADL"

Matt Rizzetta torna a parlare del suo interesse per il Napoli e del progetto di una polisportiva: "Nel giro di qualche anno sicuramente ci arriveremo".

Matt Rizzetta non nasconde il desiderio di poter guidare un giorno anche il Napoli. Il presidente del Napoli Basket, a margine dell'incontro "L'impresa di fare sport - Dall'America's Cup ai progetti sociali per il territorio", tenutosi presso la Fondazione Banco di Napoli, ha parlato del rapporto con Aurelio De Laurentiis e delle proprie ambizioni: "Con De Laurentiis c'è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono, sarei onorato di portare avanti l'eredità di quello che lui ha costruito prendendo il club dal fallimento più di 20 anni. Un giorno - le sue parole riportate da Radio Kiss Kiss Napoli - avrei il piacere di prendermi questo impegno e questa responsabilità. Posso rassicurare la piazza che farei non di tutto, ma di più per non deluderli".

Rizzetta: "La mia visione è costruire una polisportiva a Napoli"

L'imprenditore italo-americano ha poi ribadito il progetto di riunire diverse discipline sportive sotto un unico marchio: "La mia visione è stata sempre quella di costruire una polisportiva a Napoli, unendo tutti gli sforzi attorno a un unico marchio che rappresenti la piazza più bella e calorosa del mondo. Che sia rugby, futsal, calcio, noi alla fine vogliamo arrivarci facendo le cose in modo giusto e con una programmazione seria. Abbiamo delle idee abbastanza chiare. Penso che nel giro di qualche anno, sicuramente ci arriveremo".