Da Roma: “3-3 giusto, ma con Svilar in porta i giallorossi avrebbero vinto!”

Luigi Ferrajolo analizza il 3-3 tra Napoli e Roma: secondo il commentatore i giallorossi avrebbero potuto vincere con Svilar in porta.

Il Napoli non va oltre il 3-3 contro la Roma al termine di una sfida combattuta, nella quale gli azzurri si fanno raggiungere per due volte dalla formazione di Gasperini. La doppietta di McTominay non basta per conquistare i tre punti, mentre nel finale arriva anche l’espulsione di Allegri. Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista romano Luigi Ferrajolo analizza la prestazione della squadra azzurra, riconoscendole meriti tattici e sottolineando soprattutto l'impatto di Politano sulla partita: “Una partita molto bella, giocata con grande intensità dalle due squadre, giocata con coraggio dalla Roma e con acume tattico dal Napoli. La squadra di Allegri sta lì e riparte, per un’ora Politano ha creato grossi problemi, la Roma ha tirato fuori tutto il suo coraggio, l'aggressività, la voglia di non mollare mai. Tutto questo si deve a Gasperini che ha inculcato nei ragazzi questo modo di ragionare”.

Ferrajolo punta il dito sul portiere: “Con Svilar la Roma avrebbe vinto”

Secondo Ferrajolo, il pareggio rispecchia quanto visto in campo, ma il risultato avrebbe potuto essere diverso con Svilar tra i pali della Roma. Il giornalista si sofferma in particolare sul terzo gol di McTominay, ritenendo che Gollini avrebbe potuto fare meglio. Un giudizio che riporta l'attenzione anche sulla prestazione dell'attacco azzurro, capace di trovare tre reti ma senza riuscire a difendere il vantaggio fino al fischio finale: “Devo dire che il risultato giusto è questo, sarebbe stato un peccato veder perdere la Roma che ha giocato da grande squadra. Se ci fosse stato Svilar la Roma avrebbe vinto. Il terzo gol di McTominay si prende, è un tiro molto fioco. Gollini non giocava da tre anni e non è certo Svilar, già la rovesciata di Anguissa non mi aveva convinto”.