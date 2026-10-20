Roma, Gasperini lancia la sfida ad Allegri dopo il 4-0 in Champions: “Ciao Max, arrivo”

Gasperini commenta il 4-0 della Roma contro lo Slovan Bratislava e manda un messaggio ad Allegri in vista del Napoli.

La Roma travolge lo Slovan Bratislava per 4-0 in Champions League e Gian Piero Gasperini guarda già alla prossima sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, il tecnico giallorosso ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza delle risposte arrivate anche dai giocatori impiegati nel turnover. Nel finale, poi, un messaggio diretto all'allenatore azzurro: “Ciao Max, arrivo. Abbiamo vinto tutti e due e arriviamo con un bel morale”.

La squadra sta bene.

"Indubbiamente, ha morale e sta bene. Non deve solamente compiacersi troppo: deve fare cose essenziali e con continuità. In serata come queste può permettersi anche di essere un po' più precisa".

La squadra è ripartita subito e i principi rimangono al di là del turnover.

"Sono risposte importantissime, il calendario è quello e ho bisogno che tutti siano all'altezza. Risposte che consentono di andare avanti con fiducia e di allargare un po' a tutti la rosa di potenziali titolari".

Adesso Manchester United e PSG in trasferta: non vedi l'ora di giocarle?

"L'unica cosa che mi preoccupa è che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante, ma rischiamo di perdere Pellegrini. Banco di prova incredibile e partite che danno la possibilità di crescere. Affronteremo le due gare con questo spirito".

Risposta incredibile dopo il Real Madrid: potevate anche sottovalutare questa partita.

"Era importante per noi fare una partita seria subito, per l'esigenza dei tre punti e perché in Champions non ci sono squadre facili. Bravi per come abbiamo interpretato la gara e per aver ruotato tanti giocatori, non avendo quindi troppi alibi di fatica. Giocando queste gare, trovi un ritmo e una condizione migliori".

Siparitetto finale con Allegri vuole salutare Allegri?

"Ciao Max, arrivo, arrivo", sorride Gasp. "Ci vediamo sabato", risponde Allegri divertito. "Abbiamo vinto tutti e due, arriviamo con un bel morale", ribatte l'ex tecnico dell'Atalanta. "Voi ne avevate meno bisogno di noi, ne avevamo bisogno un po' più di voi", fa notare da parte sua Allegri. "Adesso basta però, non esageriamo", chiude l'allenatore giallorosso dando appuntamento a sabato.