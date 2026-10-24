Roma, Pisilli a Dazn “Arriviamo con tanta carica, sappiamo che è una partita importante”

Pisilli prima di Napoli-Roma: fiducia dopo gli ultimi risultati e parole sulla fascia da capitano.

Nel prepartita di Napoli-Roma, il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul momento positivo della squadra e sull'importanza della sfida contro gli azzurri. “Sì, siamo contenti, penso che abbiamo giocato bene in queste ultime partite. Arriviamo a questa partita con tanta carica, sappiamo che è una partita importante e abbiamo tanta voglia di fare bene”.

Per te aumentano le responsabilità, visto che sei stato anche capitano per una parte dell'ultima partita. Non possiamo più considerarti uno dei giovani di questo gruppo.

“No, come ho detto, è stato un onore per me indossare quella fascia, ma sono subito concentrato sulla partita di oggi, che è la cosa più importante”.

Sappiamo che sei anche un fan dei BordoCam. Vai a spulciarli appena escono dopo la partita?

“Sì, sì, spesso. Non proprio subito subito, però me li guardo quasi tutti”.