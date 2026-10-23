L'ex Roma Pruzzo: "Gasperini non ha la pancia piena come Allegri"

Roberto Pruzzo elogia Gasperini per la sua fame di vittorie, lo confronta con Allegri e analizza i pericoli di Malen per il Napoli

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb, soffermandosi sulle qualità di Gian Piero Gasperini e sulle ambizioni dei giallorossi. L'ex centravanti ha elogiato la fame di vittorie del tecnico, sottolineando la differenza rispetto a Massimiliano Allegri. Pruzzo ha parlato anche di Donyell Malen, indicandolo come un possibile protagonista della sfida contro il Napoli.

Pruzzo su Gasperini: “Non ha la pancia piena come Allegri o Sarri”

Gasp è diventato il simbolo di questa Roma: "L'ho conosciuto quando allenava il Genoa. Spesso organizzava partite di calcetto serali chiamando ex calciatori. È un tecnico con ottime idee e rispetto a gente come Allegri o Sarri non ha la pancia piena. Cioè ha una voglia matta di vincere uno scudetto entrando così nella storia del calcio italiano".

Pruzzo su Malen: “Un attaccante incredibile, ha qualcosa di tanti campioni”

"Malen un attaccante incredibile. Mi hanno chiesto mille volte a chi potrei paragonarlo. Ma anche guardando al passato non vedo un centravanti con le sue caratteristiche. Direi che ha qualcosa di tanti campioni. Un esempio? Ha la potenza di Pulici, la capacità di Spillo Altobelli di muoversi su tutto il fronte offensivo lavorando per i compagni e qualche traccia di Ronaldo il Fenomeno. Nell'ultima gara di Europa League mi ha colpito il suo atteggiamento. Invece di pensare a fare gol ha cercato di mandare in porta Moura. Ne conosco pochi di bomber così altruisti".

Nel derby contro il Napoli può fare la differenza?

"Direi di sì, viste le difficoltà difensive della squadra di Allegri".