L'ex Roma Zago: "A Napoli Gasp può spuntarla, ma sarà dura! Si fosse giocata all'Olimpico..."
Carlos Zago, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero alla vigilia della sfida tra il Napoli e la Roma, in programma domani allo stadio Maradona. Il brasiliano si è soffermato sul differente momento attraversato dalle due formazioni e sull'importanza che la partita potrebbe assumere soprattutto per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.
Zago: "Il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione"
Alla domanda su quale delle due squadre parta favorita, Zago ha risposto: "Se la partita fosse stata all'Olimpico, ti avrei detto che la Roma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po' più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Per loro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla".
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