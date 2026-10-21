Sabatini su Allegri: "Sta proponendo un gioco che non si vedeva da tempo"

Sandro Sabatini sul suo canale Youtube ha commentato la bella vittoria del Napoli in Champions League: "Sospiro di sollievo per i giocatori del Napoli dopo la vittoria contro il Bodo. E' stata una partita piena di emozioni, batticuore, problemi risolti. Tutto all'interno della stessa squadra. De Bruyne? Solo lui può fare un assist del genere per Scott, ha fatto un gesto da campione, fuoriclasse.

Magari si metterà in gioco in un ruolo in cui probabilmente può davvero divertirsi e sublimare la propria classe ancora per qualche anno, come diceva anche Allegri. L'allenatore può fare di più certo. Ma per ora ha fornito un gioco che non si vedeva da qualche tempo, a tratti piacevole, ma senza quella solidità difensiva che tutti si aspettavano da lui come biglietto da visita classico. Ecco, come sarà ora De Laurentiis? Sicuramente sollevato anche lui".