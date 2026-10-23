Sarri-Atalanta flop? Rampulla: "Serve tempo, ma in Italia ne hai sempre poco"

Michelangelo Rampulla analizza la crisi dell'Atalanta e il lavoro di Sarri, suggerendo Paulo Sousa come possibile alternativa in panchina

L'ex portiere Michelangelo Rampulla, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha commentato il momento complicato dell'Atalanta, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da Maurizio Sarri e sulla scelta della società di cambiare guida tecnica. Rampulla ha espresso il proprio apprezzamento per Raffaele Palladino, indicando anche Paulo Sousa come possibile alternativa per la panchina nerazzurra. Nel corso dell'intervento ha parlato inoltre dei problemi della Juventus e dell'espulsione di Mike Maignan in Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni.

Atalanta, Sarri sta facendo peggio di Juric: rischia la panchina?

"Credo che ci voglia tempo, l'ho sempre detto, per capire le dinamiche di gioco, ma è anche vero che in Italia hai sempre poco tempo. Vedendo i numeri, di Juric si disse lo scorso anno che andava malissimo, poi vedi i numeri di quest'anno ed è ancora peggio. Io avrei tenuto Palladino, che è bravo con i giovani, ha idee. Con il settore giovanile che ha l'Atalanta... Oggi prenderei Paulo Sousa".

Come giudichi l'espulsione di Maignan in Europa League?

"È un gesto brutto, sì, ma vengo da un altro tipo di calcio e spingere l'avversario che ti rompe le scatole in area piccola ci sta. Per me non andava espulso, è diventato un calcio esagerato. È uno sport di contatto comunque. Ha fatto un gesto che non doveva fare, però ci stava un giallo. Hai dato anche un rigore, per me è una tripla punizione per il Milan".

Un pensiero sulla Juventus dopo la partita contro il Rennes?

"Non c'è tranquillità, ma manca anche un centrocampo che faccia filtro. All'inizio faceva più filtro e la difesa ne giovava, ora con infortuni e altro si espone a queste ripartenze avversarie. Non si capisce cosa voglia fare. I numeri degli schemi li lascio stare. Altri infortuni di Celik e Nico? Incredibile. Hai annate in cui hai più infortuni, altre meno. Questo è l'anno in cui serve ancora di più mettersi l'elmetto e aspettare che passi il momento. Oggi credo che il problema sia la preparazione, perché si gioca quasi subito".