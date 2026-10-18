Scotto: “Allegri si gioca molto nelle prossime due partite, ma cambiare può non bastare”

Giovanni Scotto analizza la crisi del Napoli: Allegri sotto pressione, ma i problemi vanno oltre l'allenatore.

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe dipendere dalle prossime due partite del Napoli, contro Bodø/Glimt e Roma. È questa la sensazione del giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, che attraverso il proprio canale YouTube ha analizzato la sconfitta degli azzurri contro il Venezia e il momento sempre più delicato della squadra. Pur riconoscendo le responsabilità del tecnico, Scotto ritiene che un eventuale cambio in panchina potrebbe non essere sufficiente a risolvere i problemi.

Scotto sul futuro di Allegri: “Si gioca molto contro Bodø/Glimt e Roma”

“Allegri non sta facendo bene, secondo me. Lo dicono i risultati, sui quali inevitabilmente si basa il giudizio. Però oggi ho avuto la sensazione che un cambio di allenatore non risolverebbe necessariamente i problemi. Non è difficile capire che Allegri si giochi molto nelle prossime due partite, almeno secondo me. La sensazione è chiara. Il Napoli viene da due sconfitte in Champions League e martedì avrà la possibilità di conquistare punti al Maradona contro il Bodø/Glimt, che ha battuto il Borussia Dortmund, ma non è certamente una delle migliori formazioni d'Europa. Poi ci sarà il big match contro la Roma, un'avversaria che oggi, anche guardando soltanto la classifica, ha una caratura superiore. Sono due partite dal peso diverso, ma entrambe molto importanti”.

Napoli, approccio sbagliato e Venezia vittorioso con merito

“Il Napoli è ricaduto nella stessa trappola, con un approccio sbagliato e praticamente metà partita regalata agli avversari. Il Venezia aveva tutte le condizioni per fare bene: giocava in casa, con un allenatore bravo, grintoso e umile come Davide Nicola, che ha trasmesso tanta energia alla squadra. Si è difeso bene, ha creato le sue occasioni e ha vinto con merito. Questo va chiarito. Allegri sa che la situazione è difficile. Ha parlato di un inizio di stagione complicato, di momenti nei quali bisogna reagire e di una squadra che, secondo lui, oggi non si è disunita. Resta però il fatto che il Napoli ha perso ancora una volta. È evidente che qualcosa non funzioni e che la preoccupazione continui a crescere”.

De Bruyne, il rigore sbagliato e le tensioni con Allegri

“Al di là degli interpreti, c'è un attacco che non convince del tutto e ci sono anche giocatori importanti che, tra virgolette, stanno tradendo le aspettative. Penso a De Bruyne e al rigore fallito oggi. Non so se le polemiche degli ultimi giorni abbiano inciso sul belga. Certamente questo errore dal dischetto arriva dopo quanto accaduto tra Allegri e De Bruyne nella partita contro il Villarreal. Allegri ha dichiarato che la questione è chiusa e anche il direttore sportivo Manna ha parlato di chiacchiere da bar”.

Napoli, ora servono risposte immediate

“Insomma, così non va bene. Però c'è subito la possibilità di tornare in campo e servono poche chiacchiere, anche se Allegri parlerà nuovamente lunedì in conferenza stampa. Vedremo che cosa dirà. Domani, domenica, saremo nuovamente insieme con Hotel Football per un'analisi più completa e a mente fredda rispetto a quella di adesso, nell'immediato dopopartita, dove per ovvi motivi prevale la delusione”.