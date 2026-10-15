Scotto: "Formazione cervellotica di Allegri, perché turnover anche in porta?"

Scotto: "Formazione cervellotica di Allegri, perché turnover anche in porta?"
Oggi alle 15:40Le Interviste
di Fabio Tarantino

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri: "Il problema delle italiane in Europa riguarda tutte, non solo il Napoli. A me dispiace, e qui aspetto la prossima, che al Maradona in casa in Europa il Napoli non si impone da tempo".

Sulla gara di martedì: "Allegri ha messo in campo una formazione cervellotica a partire dal turnover in porta che si poteva anche evitare. Anche Di Lorenzo a sinistra è una scelta discutibile, pur sapendo che c'è emergenza su quel lato".
 