Live Venezia, Adams in conferenza “Abbiamo meritato queste sensazioni. Stankovic MVP"

Adams decide Venezia-Napoli e celebra il successo: “Abbiamo bisogno dell'energia dei tifosi”. Poi elogia Stankovic.

Al termine della sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Napoli: a sorpresa i padroni di casa portano a casa i tre punti della stagione. Fra le fila dei giocatori arancioneroverdi parlerà a breve in conferenza stampa l'attaccante nigeriano, Akor Adams, autore del gol vittoria.

Nicola ha chiesto applausi per te nel primo tempo dopo un errore.

"I tifosi sono molto importanti, non solo quando vinciamo, ma anche quando perdiamo. Oggi abbiamo raccolto tre punti, ci siamo meritati queste sensazioni, i tifosi hanno sofferto nelle scorse setitmane, abbiamobnisogon della loro energia e in quel momento il mister stava cercando di tirar fuori la loro energia".

Com'è stato il tuo impatto con il mister Nicola?

"Penso che sia una persona molto diretta, ci ha chiesto di lavorare sull'intensità di gioco, è chiaro quello che vuole, ci fa lavorare di collettivo sulla fase difensiva e in transizione sulla fase offensiva. La cosa più importante sono stati i tre punti raccolti".

Il mister ha detto che hai grande potenziale.

"Ringrazio l'allenatore, non mi pongo limiti, ho molto da imparare per crescere. Qui a Venezia posso migliorare, il mister è venuto ad aiutare me e l Venezia".

Come va l'intesa con Yeboah? Ti ha dato fastidio che si sia parlato dell'episodio del rigore con la Lazio conteso, anche se poi vi siete subito incoraggiati a vicenda?

"Non penso di certo di dovervi presentare io di Yeboah qui a Venezia, è un grande giocatore dal grande potenziale che è molto importante per questa squadra. Di certo non potevo essere arrabbiato con lui che mi fa gli assist (ride, n.d.r.), e siamo due grandi amici fuori dal campo, la nostra connessione è ottima anche in campo. Speriamo di aiutare tanto il Venezia con i nostri gol e assist".