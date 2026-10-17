Venezia, Juan Jesus a DAZN: “Rrahmani è il mio migliore amico, ma oggi voglio fare la storia col Venezia!”

Juan Jesus parla prima di Venezia-Napoli: il rapporto con Rrahmani, le emozioni da ex e l'impatto di Davide Nicola.

Nel pre-partita di Venezia-Napoli, l'ex Napoli Juan Jesus, ora difensore dei lagunari, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Come è stato il primo impatto con Nicola? “Ci ha dato una grande carica. In poco tempo ci ha dato delle direttive, speriamo che siano utili in partita. Credo nella qualità del gruppo. Sicuramente oggi è una grande opportunità per svoltare pagina”.

Che emozione ha per te questa partita? “Le partite sono tutte uguali. Li conosco, Rrahmani è il mio migliore amico e ho un buon rapporto con tutti. La stima che ho per loro non cambia, ma oggi difendo i colori del Venezia e fare la storia anche con questa maglia mi dà uno stimolo in più”.