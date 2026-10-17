Venezia, Antonelli a DAZN: “Nicola deve darci solidità ed equilibrio”
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Filippo Antonelli spiega l'arrivo di Nicola al Venezia, i motivi dell'esonero di Stroppa e le aspettative contro il Napoli.
Nel pre-partita di Venezia-Napoli, il direttore sportivo neroverde Filippo Antonelli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Nicola? Mi aspetto che ci dia ciò che abbiamo chiesto. Volevamo più solidità ed equilibrio, speriamo che il mister ci dia le opzioni giuste. Vogliamo restare in questa categoria e faremo di tutto per riuscirci.
L'esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada. Con l'Atalanta abbiamo visto dei passi indietro e abbiamo preso questa decisione. Il calendario? Tutte le partite sono difficili, ora siamo concentrati sul Napoli".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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