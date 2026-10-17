Venezia, Stankovic a DAZN: "Avevo studiato il rigore, sapevo dove avrebbe tirato!”

Filip Stankovic racconta la vittoria del Venezia sul Napoli, il rigore parato e l'impatto di Davide Nicola sulla squadra.

Filip Stankovic, portiere del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro il Napoli, commentando la prestazione della squadra e il proprio contributo al successo dei lagunari. L'estremo difensore ha sottolineato soprattutto lo spirito di gruppo e la determinazione mostrata dai compagni: “Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, li vedevo stanchi ed ho dato tutto me stesso. Bellissima questa vittoria per l’unione che c’era in campo”.

Stankovic sul rigore parato in Venezia-Napoli: “L'avevo studiato”. E sull'arrivo di Nicola...

Il portiere si è poi soffermato sull'episodio del calcio di rigore parato, spiegando come la preparazione precedente alla partita sia stata determinante per intuire la conclusione dell'avversario. Stankovic ha ricordato anche un precedente intervento decisivo dagli undici metri contro Lukaku, prima di elogiare l'impatto del nuovo allenatore Davide Nicola: “Rigore? Avevo studiato e mi sono detto che l’avrebbe chiusa e così è andata. L’ultimo rigore parato a Lukaku? Sono contento quando mi faccio trovar pronto nel momento del bisogno. Nicola? Ci ha dato alcune indicazioni e ci ha trasmesso energia, l’abbiamo preparata bene soffrendo da squadra”.