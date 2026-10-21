Viviano: “Anche col Bodo difficoltà, il Napoli non sa difendere nel blocco basso”

Emiliano Viviano ha parlato a Cronache di Spogliatoio della prova di ieri del Napoli in Champions contro il Bodo rimarcando pregi e difetti della gara della squadra di Allegri: "La nota positiva è che fa gol da recupero alto, almeno due, ma ha numeri offensivi buoni anche se ha fatto fatica. Il lato negativo è che anche col Bodo, non per sminuirlo, non sa difendere in blocco basso, quando e’ li concede tante occasioni come con l’Inter, la Fiorentina ecc, non è un’opzione valida anche con avversari inferiori.

Il Napoli deve rallentare in alcuni momenti, ma non lo fa col pallone anche se ha le qualità per farlo. Allegri deve ancora trovare la quadra ma per stasera sarei contento nei panni di un tifoso almeno per questa singola partita”.

