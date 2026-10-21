Campania, blitz del Viminale contro i blocchi stradali: 71 denunciati

Campania, controlli del Viminale sui blocchi stradali: 1.339 identificati, 71 denunciati e 500 mezzi scortati nella regione.

Il ministero dell'Interno ha avviato un'operazione su vasta scala per identificare i responsabili dei presidi stradali illegali che ostacolano la circolazione, con particolare attenzione alla Campania. Secondo quanto si apprende dall'ANSA, Sono centinaia i soggetti già controllati: 1.339 identificati, 71 denunciati, 242 sanzionati sul piano amministrativo.

Blocchi stradali in Campania, scortati 500 mezzi: Piantedosi convoca prefetti e questori

Inoltre, il Viminale questa notte ha disposto la scorta di numerosi mezzi di trasporto, 500 soltanto in Campania, garantendo il regolare svolgimento di molte attività di carico e scarico. In serata il ministro Piantedosi ha convocato una riunione in collegamento con prefetti e questori delle province interessate anche al fine di sollecitare la massima attenzione su possibili infiltrazioni criminali.