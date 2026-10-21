Manfredi scrive a Salvini: "Anticipi l'incontro! Rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti"

Gaetano Manfredi e il sindaco di Bari Vito Leccese chiedono al Governo di anticipare il confronto con gli autotrasportatori previsto per il 27 ottobre.

Cresce la preoccupazione per le conseguenze del blocco della circolazione delle merci nel Mezzogiorno. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e quello di Bari, Vito Leccese, hanno lanciato un nuovo appello al Governo e al ministro Matteo Salvini chiedendo di accelerare la soluzione della vertenza dell'autotrasporto. "La situazione nelle città del Mezzogiorno resta estremamente critica e rischia di aggravarsi ulteriormente con il passare delle ore", spiegano i due sindaci in una nota congiunta. I problemi riguardano ormai gli approvvigionamenti alimentari, con prodotti che faticano a raggiungere le piattaforme di distribuzione e scaffali dei supermercati sempre più vuoti.

Manfredi e Leccese: "Non è più una crisi circoscritta all'autotrasporto"

L'allarme riguarda anche i servizi essenziali: "Le difficoltà cominciano a interessare anche servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico extraurbano. Non siamo più di fronte a una crisi circoscritta al settore dell'autotrasporto, ma a un'emergenza che rischia di paralizzare intere comunità, con conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti". Da qui la richiesta: "Chiediamo al Governo e al ministro Salvini di anticipare il confronto previsto per il 27 perché rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti". Manfredi e Leccese chiedono infine alle istituzioni di fare fronte comune per ripristinare la regolare circolazione delle merci e garantire la continuità dei servizi essenziali.