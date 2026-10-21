Manfredi scrive a Salvini: "Anticipi l'incontro! Rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti"
Cresce la preoccupazione per le conseguenze del blocco della circolazione delle merci nel Mezzogiorno. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e quello di Bari, Vito Leccese, hanno lanciato un nuovo appello al Governo e al ministro Matteo Salvini chiedendo di accelerare la soluzione della vertenza dell'autotrasporto. "La situazione nelle città del Mezzogiorno resta estremamente critica e rischia di aggravarsi ulteriormente con il passare delle ore", spiegano i due sindaci in una nota congiunta. I problemi riguardano ormai gli approvvigionamenti alimentari, con prodotti che faticano a raggiungere le piattaforme di distribuzione e scaffali dei supermercati sempre più vuoti.
Manfredi e Leccese: "Non è più una crisi circoscritta all'autotrasporto"
L'allarme riguarda anche i servizi essenziali: "Le difficoltà cominciano a interessare anche servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico extraurbano. Non siamo più di fronte a una crisi circoscritta al settore dell'autotrasporto, ma a un'emergenza che rischia di paralizzare intere comunità, con conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti". Da qui la richiesta: "Chiediamo al Governo e al ministro Salvini di anticipare il confronto previsto per il 27 perché rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti". Manfredi e Leccese chiedono infine alle istituzioni di fare fronte comune per ripristinare la regolare circolazione delle merci e garantire la continuità dei servizi essenziali.
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