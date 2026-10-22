Napoli Est, i manifestanti non fermano il blocco: "Decreto Aiuti insufficiente"

Prosegue la protesta a Napoli Est. I manifestanti hanno deciso di mantenere il blocco agli accessi delle raffinerie dopo le misure varate dal governo.

Non si ferma la protesta in corso a Napoli Est. Come riferisce Tgr Campania, i manifestanti che stanno bloccando l'accesso alle raffinerie hanno annunciato l'intenzione di proseguire con la mobilitazione anche dopo il decreto Aiuti appena licenziato dal governo. Le misure contenute nel provvedimento sono state infatti giudicate insufficienti da chi sta partecipando alla protesta.

Napoli Est, resta il blocco alle raffinerie

La decisione dei manifestanti è dunque quella di non rimuovere il blocco. Tgr Campania riporta la posizione espressa da chi sta presidiando gli accessi: "Decreto insufficiente, protesta non si ferma". La mobilitazione a Napoli Est è quindi destinata a proseguire nonostante le nuove misure adottate dal governo, con il blocco degli accessi alle raffinerie che resta al momento confermato.