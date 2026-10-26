Puteolana-Portici, agguato di 40 ultras incappucciati: tifoso colpito alla testa, è gravissimo

Puteolana-Portici, tifoso 34enne aggredito dagli ultras a Pozzuoli: operato alla testa, è gravissimo. Indagano Polizia e Carabinieri.

Gravissimo episodio di violenza a Pozzuoli al termine della partita tra Puteolana e Portici, valida per il campionato di Eccellenza. Un tifoso di 34 anni della formazione ospite è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato aggredito nei pressi dello stadio di Arco Felice. Secondo quanto ricostruito dalla TGR Campania di RaiNews, il sostenitore del Portici si trovava in automobile insieme ad altre persone quando il veicolo sarebbe stato circondato da una quarantina di ultras della Puteolana, con il volto coperto. Durante la successiva colluttazione, il 34enne sarebbe stato colpito violentemente alla testa, probabilmente con una spranga o una mazza da baseball. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime, rendendo necessario il trasporto d'urgenza in ospedale e un intervento chirurgico per contenere l'emorragia.

Puteolana-Portici, tifoso operato d'urgenza a Pozzuoli: indagini sui responsabili dell'aggressione

La violenza è esplosa dopo il successo del Portici sul campo della Puteolana, al termine di una partita già caratterizzata da momenti di tensione sugli spalti. Durante l'incontro si erano infatti registrate intemperanze e lanci di fumogeni, prima dell'agguato avvenuto all'esterno dell'impianto sportivo. Polizia e Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, concentrandosi anche sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Intanto, il tifoso ferito resta ricoverato in condizioni critiche dopo il delicato intervento chirurgico. Il Portici Calcio ha inoltre diffuso un appello dei familiari del 34enne, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze di un episodio di violenza che ha trasformato una partita di calcio in una vicenda drammatica.