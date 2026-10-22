Traffico in tilt a Napoli, corteo lento dei tir verso il porto: "Delusi da misure Governo"

Prosegue la protesta degli autotrasportatori a Napoli. Corteo lento dei mezzi pesanti da via Argine verso il porto e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

La protesta degli autotrasportatori continua a creare disagi alla circolazione a Napoli. Come riferisce Corriere.it, nelle ultime ore si è svolto un corteo lento di camion: i mezzi pesanti che da giorni stazionano in via Argine si sono spostati in direzione del porto, per poi fare ritorno nella stessa via. Il movimento dei tir ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Bloccata l'uscita delle cisterne di carburante

I camion presenti in via Argine stanno inoltre bloccando l'uscita delle cisterne di carburante, una situazione che sta causando la mancanza di benzina e diesel in diverse pompe. Durante il corteo gli autotrasportatori hanno illustrato ai passanti le ragioni della mobilitazione. In molti si sono detti "delusi" dalle misure contenute nel decreto appena varato dal Governo, mentre la protesta prosegue e continuano le conseguenze sulla viabilità e sulla distribuzione dei carburanti.