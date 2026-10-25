Tuttonapoli Allegri, allarme difesa: 17 gol subiti in 11 gare, mai peggio dal 1997/98

Napoli, 17 gol subiti nelle prime 11 partite: eguagliato il dato del 2025/26. Per trovare un avvio peggiore bisogna tornare al 1997/98

Il pareggio per 3-3 contro la Roma porta il Napoli di Massimiliano Allegri a quota 17 gol subiti nelle prime undici partite ufficiali della stagione, di cui dieci in Serie A e sette in Champions League. Un rendimento difensivo decisamente allarmante: per trovare un avvio peggiore bisogna tornare addirittura alla stagione 1997/98, quando gli azzurri incassarono ben 28 reti nelle prime undici gare tra campionato e Coppa Italia.

Napoli, eguagliato il dato del 2025/26: nelle 27 stagioni precedenti mai raggiunti i 17 gol subiti

Da allora, il Napoli non ha mai fatto peggio dei 17 gol subiti quest'anno. Lo stesso dato era stato registrato nella passata stagione, il 2025/26, mentre nelle 27 annate precedenti, dal 1998/99 al 2024/25, gli azzurri non avevano mai superato quota 16. La squadra di Allegri ha dunque eguagliato il peggior avvio difensivo degli ultimi 28 anni, dopo quello già fatto registrare nella scorsa stagione. Un primato negativo che si ripete per il secondo anno consecutivo e conferma le difficoltà del Napoli nel contenere gli attacchi avversari.