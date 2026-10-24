Prima pagina Allegri-Gasperini agli opposti, La Gazzetta dello Sport: "Max e Gasp, le leggi del gol"

"Max e Gasp, le leggi del gol". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al big match di giornata, quello del Maradona tra Napoli e Roma. "L'ossessione del risultato di Allegri contro l'aggressività di Gasperini", si legge ancora nel sottotitolo, sottolineando come si tratta di una sfida tra due allenatori agli opposti.