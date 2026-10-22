Ufficiale
Allegri presenta Napoli-Roma: data e orario della conferenza
Il tecnico azzurro presenterà domani la sfida contro la Roma, in programma sabato 24 ottobre alle 18:00 allo stadio Maradona.
Dopo il successo per 4-3 in Champions League contro il Bodo/Glimt, Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno del Napoli. Il tecnico azzurro incontrerà i giornalisti domani alle 12:30, alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.
Napoli-Roma, una sfida importante per gli azzurri
La partita, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/2027, rappresenta un appuntamento importante per il Napoli, chiamato a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria europea. La conferenza di Allegri sarà l’occasione per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte in vista della gara contro i giallorossi.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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