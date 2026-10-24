Badiashile si fa male ed esce al 51'! Allegri inserisce Beukema

Badiashile costretto a uscire per un problema fisico durante Napoli-Roma: al suo posto Beukema.

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri durante la sfida contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Al 51' Badiashile è costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico, pochi minuti dopo il gol del raddoppio firmato da Scott McTominay. Un imprevisto per il tecnico azzurro, già costretto a rinunciare ad Amir Rrahmani prima della partita per una sindrome simil-influenzale.

Napoli-Roma, Badiashile costretto al cambio: entra Beukema al 51'

Al posto del difensore francese, Allegri manda in campo Sam Beukema, chiamato a prendere posizione nel reparto arretrato e contribuire alla gestione del doppio vantaggio. Restano da chiarire la natura e l'entità del problema accusato da Badiashile, che ha dovuto interrompere anzitempo la propria partita. Il Napoli è avanti 2-0 contro la Roma, grazie alle reti di Anguissa e McTominay.