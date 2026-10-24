Badiashile si fa male ed esce al 51'! Allegri inserisce Beukema
Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri durante la sfida contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Al 51' Badiashile è costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico, pochi minuti dopo il gol del raddoppio firmato da Scott McTominay. Un imprevisto per il tecnico azzurro, già costretto a rinunciare ad Amir Rrahmani prima della partita per una sindrome simil-influenzale.
Napoli-Roma, Badiashile costretto al cambio: entra Beukema al 51'
Al posto del difensore francese, Allegri manda in campo Sam Beukema, chiamato a prendere posizione nel reparto arretrato e contribuire alla gestione del doppio vantaggio. Restano da chiarire la natura e l'entità del problema accusato da Badiashile, che ha dovuto interrompere anzitempo la propria partita. Il Napoli è avanti 2-0 contro la Roma, grazie alle reti di Anguissa e McTominay.
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